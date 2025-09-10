Adıyaman’da Minibüs-Otomobil Çarpıştı, 10 Yaralı

KAZA ANI

Adıyaman’da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 10 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5’inci kilometresinde, F.K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından çevredeki kişiler durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık, polis ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralanarak ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.