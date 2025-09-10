Haberler

Adıyaman’da Minibüs-Otomobil Çarpıştı, 10 Yaralı

Adıyaman’da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 10 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5’inci kilometresinde, F.K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın hemen ardından çevredeki kişiler durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık, polis ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralanarak ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

