Adıyaman’da Minibüs, Otomobil Çarpıştı, 12 Yaralı

12 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. yönetimindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs, Feyzullah K. kontrolündeki 02 AEA 633 plakalı otomobille Adıyaman-Kahta Karayolunun 5. kilometresinde çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralanma yaşadı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay mahallindeki incelemelerin ardından, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

