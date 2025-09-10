Haberler

Adıyaman’da Minibüs-Otomobil Çarpıştı, 12 Yaralı

ADANA’DA KAZA OLDU

Adıyaman’da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu toplam 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 02 AFR 832 plakalı minibüsün sürücüsü Mustafa K. ile 02 AEA 633 plakalı otomobilin sürücüsü Feyzullah K. Adıyaman-Kahta Karayolu’nun 5. kilometresinde çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay mahallinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Ayrıca, kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

