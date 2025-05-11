Adıyaman’da Motosiklet Bariyerlere Çarptı

ADANA’DA MOTORLU TAŞIT KAZASI

Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletin bariyerlere çarpması sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Olay hakkında elde edilen bilgilere göre, Abdülkadir M. yönetimindeki 02 ADZ 521 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Üniversite Kavşağı yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Abdülkadir M., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin akabinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Abdülkadir M.’nin sağlığının ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.