Adıyaman’da Motosiklet Bariyerlere Çarptı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ
Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Abdülkadir M. yönetimindeki 02 ADZ 521 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Üniversite Kavşağı çevresinde direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte bariyerlere çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU
Meydana gelen kazada sürücü Abdülkadir M. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abdülkadir M.’yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı. Bununla birlikte, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.