Adıyaman’da Motosiklet Çarpan Çocuk Yaralandı

OLAYIN GÜNDEMİ

Adıyaman’da bir motosikletin çarparak kaçtığı çocuk yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yol kenarında bulunan Yusuf Coşkun’a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpma sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştı, küçük çocuk ise yaralandı.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Yaralanan Yusuf Coşkun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Coşkun’a çarpan ve sonra kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.