Adıyaman’da Motosiklet Devrildi, 1 Yaralı

MOLOTOF KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da meydana gelen motosiklet kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında Fahrettin Tuluk’un kullandığı 80 EZ 622 plakalı motosiklet devrildi.

KAZADAN SONRA SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Fahrettin Tuluk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleye alındı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.