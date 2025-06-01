Haberler

Adıyaman’da Motosiklet Devrildi, 1 Yaralı

MOLOTOF KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da meydana gelen motosiklet kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında Fahrettin Tuluk’un kullandığı 80 EZ 622 plakalı motosiklet devrildi.

KAZADAN SONRA SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Fahrettin Tuluk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleye alındı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da M.E. Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Çınarcık'ta kaybolan 37 yaşındaki M.E., ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde bölgede uyuşturucu kullanımı belirlendi. M.E.'nin cesedi adli tıpa gönderildi.
Haberler

Mahalle ve köy muhtarlığı seçimleri yapıldı

405 yerleşim biriminde muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri halk oylamasıyla yapıldı. Oy verme işlemleri sona erdi ve sonuçların sayımına başlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.