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Adıyaman’da Motosiklet Devrildi, İki Yaralı

MOTORSİKLET KAZASI ILE YARALANMAK

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir motosikletin devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Elberraa Elhamidi’nin kullandığı 34 ML 2208 plakalı motosiklet, Üniversite Kavşağı civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada motosiklet sürücüsü Elberraa Elhamidi ve motosiklette yolcu olarak bulunan Nureddin Ahmet yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Elhamidi ve Ahmet’i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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