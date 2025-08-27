Haberler

Adıyaman’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

ADDIYAMAN’DA MOTOSİKLET KAZASI

Adıyaman’da meydana gelen bir kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi. Olayda sürücü Muhammed Hüseyin yaralandı. 02 MA 2692 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi civarında kaza yaptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından Yaralı durumdaki Muhammed Hüseyin, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 Kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek grup lideri oldu. Önceki maçlarda da İspanya ve Bulgaristan'ı aynı şekilde mağlup etti.
Kaza, Silvan’da TIR kamyona çarptı

Silvan kara yolunda TIR'ın kamyona çarpması sonucu şoför Nazmi Kahraman yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma açıldı.

