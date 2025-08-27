Adıyaman’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

ADDIYAMAN’DA MOTOSİKLET KAZASI

Adıyaman’da meydana gelen bir kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi. Olayda sürücü Muhammed Hüseyin yaralandı. 02 MA 2692 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi civarında kaza yaptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından Yaralı durumdaki Muhammed Hüseyin, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.