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Adıyaman’da Motosiklet Kazası, 1 Yaralı

KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALANMA

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman Merkez Örenli Mevki, Jandarma Özel Harekat Komutanlığı yakınlarında meydana gelen kazada, İmam B. yönetimindeki 02 AB 884 plakalı motosiklet ile ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

KAZA SONRASI YARALIDAN HABERLER

Kaza neticesinde, motosiklet sürücüsü İmam B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İmam B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.

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