Adıyaman’da Motosiklet Kazası, 4 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, sürücüleri belirlenemeyen 02 AFN 956 plakalı motosiklet ile 80 DG 006 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Karayolları Kavşağı’nda çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİLERİN DURUMU İYİ

Meydana gelen kazada motosikletlerde bulunan Hüseyin S., Yusuf T., Sevgi Y. ve Nadir Alperen D. yaralanarak olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.
7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

7 Eylül 2025'te İzmir'de gerçekleşen tam ay tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hava koşulları gözlemleri destekledi.

