Adıyaman’da Motosiklet Kazası, 4 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, sürücüleri belirlenemeyen 02 AFN 956 plakalı motosiklet ile 80 DG 006 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Karayolları Kavşağı’nda çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİLERİN DURUMU İYİ

Meydana gelen kazada motosikletlerde bulunan Hüseyin S., Yusuf T., Sevgi Y. ve Nadir Alperen D. yaralanarak olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı.