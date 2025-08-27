Adıyaman’da Motosiklet Kazası Yaşandı

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Adıyaman’da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra motosiklet devrildi. Olay Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Kemal D. yönetimindeki 02 AEG 137 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazanın ardından sürücü Kemal D. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kemal D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.