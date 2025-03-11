Adıyaman’da Motosiklet Kazasında 1 Ağır Yaralı

KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALANMA

Adıyaman’da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Talha D. (25) kontrolündeki 07 BRF 267 plakalı otomobil, Muhammed Ertan (15) idaresindeki 02 ABC 442 plakalı motosikletle Bahçelievler Mahallesi’nde çarpıştı.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Muhammed Ertan ağır yaralandı. Yaralıya olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.