Adıyaman’da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

ÖNEMLİ KAZA VAKASI

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı çevresinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bu talihsiz olayda araç içerisinde bulunan Sultan K. (3), Muzaffer İhsan D. (20) ve Edip K. (28) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın detaylarıyla ilgili olarak soruşturma açıldı.