Adıyaman’da Motosiklet Otomobille Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALI VAR

Adıyaman’da bir otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü civarında, Mehmet Ali A. yönetimindeki 01 ARJ 40 plakalı motosiklet, M.Ç. tarafından kullanılan 34 MYG 419 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Altundaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.