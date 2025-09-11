Adıyaman’da Motosiklet Otomobille Çarpıştı

MOTOSİKLET OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Adıyaman’da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki motosiklet, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 3868 Sokak’ta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü M.Y. ve motosiklette bulunan İ.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.