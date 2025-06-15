Adıyaman’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da meydana gelen bir kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Güzelyurt Köyü’nde meydana gelen olayda, Mehmet Burak T. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle durgun bir araca çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Burak T., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.