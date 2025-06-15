Haberler

Adıyaman’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da meydana gelen bir kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Güzelyurt Köyü’nde meydana gelen olayda, Mehmet Burak T. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle durgun bir araca çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Burak T., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Başbakanı İran’a Saldırılarda Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin yakın olduğunu belirterek, saldırıların bu tehditten kaynaklandığını ifade etti ve İran halkının direniş kararını vurguladı.
Haberler

Batman’da Düğünde Kaza, Kadın Öldü

Kozluk'ta düğün yolunda kaza geçiren araçta genç bir kadın yaşamını yitirdi, ağabeyi ise yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.