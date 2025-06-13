Adıyaman’da Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, G.T. yönetimindeki 61 NE 412 plakalı otomobil, İ.N. yönetimindeki 02 MA 1198 plakalı motosikletle Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi’nde çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü İ.N. yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.