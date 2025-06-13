Haberler

Adıyaman’da Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, G.T. yönetimindeki 61 NE 412 plakalı otomobil, İ.N. yönetimindeki 02 MA 1198 plakalı motosikletle Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi’nde çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü İ.N. yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin Ve AB İşbirliğini Güçlendirecek

Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile yaptığı görüşmede, Çin-AB ilişkilerinin 50. yılını kutladı ve işbirliği ile dışa açılma vurgusu yaptı.
Haberler

Gazze İnsanı Zor Durumda Kalıyor

UNRWA'nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki insani yardım koşullarını eleştirerek açlık krizinin derinleştiğine ve mevcut yöntemlerin yetersizliğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.