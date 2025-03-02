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Adıyaman’da Mukabele Geleneği Ramazan’da Başladı

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MUKABELEDEN BEYAZ MÜSLÜMAN GENEALOGİSİ

Ramazan ayının ilk günüyle birlikte Adıyaman’daki cami ve mescitlerde mukabele geleneği başlamış oldu. Bu gelenek, Ramazan ile hayata geçiyor. Din görevlileri ya da hafız öğrencilerin Kuran-ı Kerim’i sesli olarak okuduğu, cemaatin de bu okumayı takip ettiği mukabele, her sabah ve öğle namazlarından sonra gerçekleştiriliyor. Kuran-ı Kerim’i yüksek sesle okuyan din görevlisini takip eden cemaat, bu kutsal metni beraberce dinliyor. Ramazan boyunca her gün 20 sayfa Kuran-ı Kerim okunarak hatim işlemi tamamlanmış olacak.

RAMAZAN VE KURAN-I KERİM BAĞLANTISI

Mukabele hakkında bilgiler veren Adıyaman Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, “Ramazan denildiğinde akla ilk gelen Kuran-ı Kerim’dir. Çünkü Kuran-ı Kerim’in indiği aydır Ramazan-ı şerif. Bu vesileyle Allah Resulü (SAV), 23 yıllık peygamberlik süresi boyunca Cebrail (A.S) o güne kadar indirmiş olduğu Ayeti Celileleri, Sure-i celileleri Allah Resulüne arz etmiştir. Buna arza da deniliyor. ve Allah Resulü de vefatından önceki Ramazan ayında hem Cebrail (A.S) Kuran-ı Kerim dinliyor hem de kendisi Kuran-ı Kerim’i Cebrail (A.S) okuyor” şeklinde konuştu. Çetinkaya, “Bundan dolayı 14 asırdır, Allah Resulü (S.A.V) yapmış olduğu bu geleneği, bu sünneti seniyye bütün İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz devam ettiriyorlar” dedi.

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