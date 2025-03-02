Adıyaman’da Mukabele Geleneği Ramazan’da Başladı

MUKABELEDEN BEYAZ MÜSLÜMAN GENEALOGİSİ

Ramazan ayının ilk günüyle birlikte Adıyaman’daki cami ve mescitlerde mukabele geleneği başlamış oldu. Bu gelenek, Ramazan ile hayata geçiyor. Din görevlileri ya da hafız öğrencilerin Kuran-ı Kerim’i sesli olarak okuduğu, cemaatin de bu okumayı takip ettiği mukabele, her sabah ve öğle namazlarından sonra gerçekleştiriliyor. Kuran-ı Kerim’i yüksek sesle okuyan din görevlisini takip eden cemaat, bu kutsal metni beraberce dinliyor. Ramazan boyunca her gün 20 sayfa Kuran-ı Kerim okunarak hatim işlemi tamamlanmış olacak.

RAMAZAN VE KURAN-I KERİM BAĞLANTISI

Mukabele hakkında bilgiler veren Adıyaman Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, “Ramazan denildiğinde akla ilk gelen Kuran-ı Kerim’dir. Çünkü Kuran-ı Kerim’in indiği aydır Ramazan-ı şerif. Bu vesileyle Allah Resulü (SAV), 23 yıllık peygamberlik süresi boyunca Cebrail (A.S) o güne kadar indirmiş olduğu Ayeti Celileleri, Sure-i celileleri Allah Resulüne arz etmiştir. Buna arza da deniliyor. ve Allah Resulü de vefatından önceki Ramazan ayında hem Cebrail (A.S) Kuran-ı Kerim dinliyor hem de kendisi Kuran-ı Kerim’i Cebrail (A.S) okuyor” şeklinde konuştu. Çetinkaya, “Bundan dolayı 14 asırdır, Allah Resulü (S.A.V) yapmış olduğu bu geleneği, bu sünneti seniyye bütün İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz devam ettiriyorlar” dedi.