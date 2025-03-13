Adıyaman’da Normal Doğumun Teşviki Toplantısı

NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI TOPLANTISI

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik koordinasyonunda “Doğal olan normal doğum” teması ile normal doğum eylem planı toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Furkan Bakırhan, Kamu Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Sağlık, Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Fuat Haras ve çeşitli hastanelerde çalışan başhekim ve kadın hastalıkları uzmanları katıldı.

SEZARYEN VE NORMAL DOĞUMUN ÖNEMİ

Açılış konuşmasında sezaryenin büyük bir ameliyat olduğunu ve bu sürecin sadece mecburi durumlarda tercih edilmesi gereken bir durum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, “Sezaryen, bir doğum şekli değil, ameliyattır. Ameliyat doğal değil, mecburi bir süreçtir. Sezaryenin yaygınlaşması toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Normal doğumun geri plana atılması, anne ve bebek sağlığını uzun vadede tehdit etmektedir.” dedi. Ayrıca, doğum sırasında salgılanan oksitosin hormonunun, doğumun doğal ilerlemesini sağladığını ve annenin bebeğiyle olan bağını güçlendirdiğini belirtti.

NORMAL DOĞUMUN TEŞVİKİ

Programın ilerleyen kısmında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ve Uzman Dr. Furkan Bakırhan, Normal Doğum Eylem Planı ile Adıyaman’daki normal doğum ve sezaryen oranları hakkında kapsamlı sunumlar yaptı. Tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi için Adıyaman ve ilçelerinde gerçekleştirilecek faaliyetler konuşuldu. Toplantının sonunda, katılımcıların görüş ve talepleri doğrultusunda normal doğumun özendirilmesi ve isteğe bağlı sezaryenlerin azaltılması için farkındalık oluşturmaya yönelik kararlar alındı.