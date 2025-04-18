Adıyaman’da Öğrencilere Polis Mesleği Tanıtıldı

ÖĞRENCİLER POLİS MESLEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Adıyaman’da küçük yaştaki öğrenciler, polis mesleği ile ilgili olarak bilgilendirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, trafik denetleme şube müdürlüğü, özel harekat şube müdürlüğü ve çevik kuvvet şube müdürlüğünü ziyaret eden özel eğitim anaokulu öğrencilerine, polis mesleğinin detayları anlatıldı.

POLİS ARACILARI VE EĞLENCELİ FAALİYETLER

Öğretmenleri ve velileri ile birlikte gelen öğrencilerin, polis mesleği hakkında merak ettikleri konularda bilgi edinmeleri sağlandı. Ayrıca, polis araçları ve ekipmanları ile ilgili tanıtımları yakından takip eden öğrenciler, “Kanka polis” karakteri ile birlikte çeşitli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.