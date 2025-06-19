Adıyaman’da Okuma Kültürünü Geliştiriyoruz

ADIYAMAN’DA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

Adıyaman’da öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için başlatılan “Adıyaman Okuyor” projesinin ödül töreni yapıldı. Ödül töreni, Perre Uygulama Oteli’nin konferans salonunda ve Adıyaman Valisi Osman Varol ile il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, en çok kitap okuyan öğrenci ve velilerine ile şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde başarı gösterenlere ödüller takdim edildi.

VALİ’DEN OKUMA KÜLTÜRÜ VURGUSU

Ödül töreninde yapılan konuşmada Vali Osman Varol, “Öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak çocuklarımıza araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Adıyaman Okuyor’ Projesinin kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi daha da artırmasını diliyoruz” diye belirtti. Bu proje, Adıyaman’da okuma kültürünü güçlendirmeyi ve öğrencilerin genel bilgi seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor.