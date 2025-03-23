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Adıyaman’da Ön Seçimde Sandık Sayısı Arttı

DAYANIŞMA SANDIKLARI ARTIRILDI

Adıyaman’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ön seçiminde, yüksek katılım sebebiyle dayanışma sandığı sayısı 8’e çıkarıldı. CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen bu seçimde, Adıyaman’da oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı. Üye olanların yanı sıra üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları oluşturuldu.

KATILIM YOĞUNLUĞU SANDIK SAYISINI ARTIRDI

Oylama Can Düğün Salonu’nda yapıldı ve katılımın yoğun olmasından nedeniyle sandık sayısı artırılmak zorunda kalındı. Üye olmayanlar için önce 4 dayanışma sandığı kurulmuşken, salon önündeki kalabalık sebebiyle bu sayı 8’e çıkarıldı. Ayrıca, 15 üye sandığı ile birlikte toplamda sandık sayısı 26’ya ulaştı. Oy verme işleminin 17.00’a kadar süreceği ve katılımın artarak devam etmesi beklentisi bulunduğu belirtiliyor.

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