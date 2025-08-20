Haberler

Adıyaman’da Ot Alanı Ateşe Verildi

ADALETİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Adıyaman’da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar inşaat malzemelerinin bulunduğu alanın yanındaki otluk alanı ateşe verdi. Olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27114 Sokak’ta gerçekleşti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

OLAY YERİNDE POLİS GÖREVDE

Yangın söndürüldükten sonra bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, otluk alanı ateşe verdikten sonra kaçanların bulunduğu iddia edilen otomobil için araştırmalar başladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

