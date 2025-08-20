Adıyaman’da Otluk Alan Ateşe Verildi

İNŞAAT MALZEMELERİ YANINDAKİ OTLUK ALAN ATEŞE VERİLDİ

Adıyaman’da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından inşaat malzemelerinin bulunduğu alanın hemen yanındaki otluk alan ateşe verildi. Olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27114 Sokak’ta gerçekleşti. Belirsiz kişi ya da kişilerin ateşe verdiği otluk alan kısa sürede alev aldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE POLİS EKİPLERİ

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, otluk alanı ateşe verdikten sonra kaçanların bulunduğu iddia edilen otomobilin bulunması için bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.