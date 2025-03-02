Adıyaman’da Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI

Adıyaman’da meydana gelen kazada otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kent merkezi yönünden Altınşehir istikametine hareket eden Mürşide Ü. kontrolündeki 80 DK 195 plakalı Hyundai marka araç, Üniversite Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı. Kaza sonrası sağ ön tekeri kopan otomobil, kendi etrafında daireler çizerek durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda sürücü Mürşide Ü. ile otomobildeki Beytullah Ü. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.