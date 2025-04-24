Adıyaman’da Otomobil Şarampole Düştü

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da bir otomobilin şarampole düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ertuğrul G. ile yönetimindeki 02 AAU 914 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sebebiyle Adıyaman’ın Besni ilçesinde yer alan Kozluca mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.