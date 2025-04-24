Haberler

Adıyaman’da Otomobil Şarampole Düştü

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da bir otomobilin şarampole düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ertuğrul G. ile yönetimindeki 02 AAU 914 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sebebiyle Adıyaman’ın Besni ilçesinde yer alan Kozluca mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Osmaniye’de Elektrik Akımına Kapıldılar

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuk ve annesi, sulama kanalında elini yıkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamera görüntüleri yayımlandı.
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası’nda Final İstiyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldiklerini açıkladı ve finalin Anadolu'da oynanmasını talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.