Adıyaman’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Adıyaman’da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyahat eden Sinan Gezici’nin kullandığı 27 BTK 34 plakalı Tofaş marka otomobil, Adıyaman – Çelikhan Karayolu’nun 10. kilometresinde kontrolden çıktı ve şarampole düştü. Bu kaza sonucunda sürücü Sinan Gezici ile araçta bulunan Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası hemen olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaralıların araçtan çıkarılması için müdahalede bulundu. Olay yerinde ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü Sinan Gezici, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı olan Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastaneye gitmeleri yönündeki yoğun ısrarlarına rağmen, sağlık kontrolünü reddederek olay yerinden ayrıldılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kazanın sebebinin belirlenmesi ve detayların aydınlatılması açısından çalışmalar devam ediyor.