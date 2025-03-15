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Adıyaman’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

OTOMOBİLİN TAKLA ATMASIYLA YARALANMALAR OLDU

Adıyaman’da bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı civarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EYF 045 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kontrolden çıkarak takla attı.

HEMŞİRELER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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