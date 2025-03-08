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Adıyaman’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZA

Adıyaman’da meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla attı ve iki kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumu ağır olmayan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, U.K. yönetimindeki 21 ACJ 776 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü U.K. ile yanında bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, aracın bulunduğu yerin incelenmesini gerçekleştirerek, kazanın sebeplerini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Takla atan otomobil ise yapılan incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.

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