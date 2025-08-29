Adıyaman’da Otomobil Takla Attı, Yaralı Var

KAZA ANI VE YARALANMA DURUMU

Adıyaman’da gerçekleşen bir trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

KAZANIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

35 H 7933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yolda kontrolü kaybedip takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya anında müdahale etti ve yaralı hafif şekilde yaralandı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri, kaza yapan aracı inceledi ve daha sonra aracı yol kenarından kaldırdı. Bu kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.