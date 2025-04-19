Adıyaman’da Otomobil Ve Kamyonet Çarpıştı

KAZANIN AYRINTILARI

Adıyaman’da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Alaaddin G. yönetimindeki 35 KE 6116 plakalı otomobil ve Bedirhan A. kontrolündeki 27 ARC 504 plakalı kamyonet, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Kaza sırasında hem sürücüler hem de otomobildeki yolcular olan Gökhan Ö. ve Muhammed M. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.