Adıyaman’da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

OTOMOBİL ÇARPMA KAZASI

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu trajik bir kaza yaşandı. Kazada 61 yaşındaki Bilal Kurt hayatını kaybederken, araçtaki iki kişi yaralandı. Olay, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde gerçekleşti. S.Ö. yönetimindeki otomobil, yola geçmeye çalışan Bilal Kurt’a çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybeden Bilal Kurt’un cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan Rabia Y. ve Zeynep Ö. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

KÖYLÜLERDEN YOLUN KAPATILMASI TALEBİ

Kaza sonrası köy sakinleri, Adıyaman-Kahta karayolunu trafiğe kapattı. Köylüler, kaza yerinde sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığına dikkat çekerek, yolda ışıklandırma yapılmasını talep etti. Olay yerine intikal eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, vatandaşları ikna ederek yolu yeniden trafiğe açmayı başardı.