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Adıyaman’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

KÜÇÜK ÇOCUK KAZA SONUCU YARALANDI

Adıyaman’da, ayağının üzerinden otomobil geçen bir küçük çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde, Şehitcem Özgül Okulu yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki F.K. isimli çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

F.K., ayağından yaralanarak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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