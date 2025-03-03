Adıyaman’da Park Denetimleri Sürüyor

DENETİMLERİN SÜREKLİLİĞİ

Adıyaman’da, vatandaşların park ve bahçelerde daha keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla sürekli denetimler yapılıyor. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent genelindeki parklara gelenlerin daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilmeleri için denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

Polis ekipleri, parklarda gerçekleştirdikleri düzenli denetimlerde gördükleri şüpheli şahısların kimlik kontrollerini ve üst aramalarını yapıyor. Vatandaşlar, bu denetimlerden oldukça memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ediyor.