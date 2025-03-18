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Adıyaman’da Park Halindeki Tır Yandı

YANGIN OLAYI

Adıyaman’da park halinde bulunan bir tır alev aldı. Edinilen bilgilere göre, tır yangını Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşti. Tırın kabin kısmında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı oluşan yangın için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması ve söndürülmesi için çalışmalara başladı. Yapılan müdahale ile alevler söndürüldü. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Yangın sonucu tırda ciddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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