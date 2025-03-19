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Adıyaman’da Polis Gruplar Arası Kavgayı Ayırdı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adıyaman’da, iki grup arasında başlayan kargaşaya polis ekipleri müdahale etti. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sosyal Tesisler civarında iki grup arasında bir tartışma yaşandı. Nedenleri henüz netleşmeyen bu tartışma kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kavgaya karışan şahıslara müdahale etti. Gereken müdahalenin ardından olayda herhangi bir ölü ya da yaralı olmadı. Sonrasında ise kavga eden şahıslar, olay yerinden uzaklaştırıldı.

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