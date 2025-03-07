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Adıyaman’da Polis Müdahalesiyle Kavga Sona Erdi

OLAY YERİNDE KAVGA ÇIKTI

Adıyaman’da iki grup arasında yaşanan bir tartışma, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden ötürü çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kavga eden kişilere müdahale etti. Kavga sonrasında, bu kişilerin polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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