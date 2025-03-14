Adıyaman’da Polis Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, çeşitli suçlardan dolayı aranan kişiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla toplam 33 ekip ve 87 personel bu uygulamaya katıldı.

BİNLERCE KİŞİ KİMLİK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen uygulama sırasında bin 591 kişinin kimliği kontrol edildi. Uygulama esnasında, dolandırıcılık, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksız işlem yapma, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan bu şahıslar, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Aranan şahısların yakalanması, il genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygulamanın, suç oranlarını düşürerek güvenliği sağlaması bekleniyor.