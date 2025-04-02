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Adıyaman’da Sağanak Yağış Hayatı Etkiledi

YAĞIŞIN ETKİLERİ

Adıyaman’da beklenmedik şekilde aniden başlayan sağanak yağış, kenti zor durumda bıraktı. Adıyaman’ın merkezinde ve çeşitli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağmur, yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle pek çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

YAĞMUR SONRASI HAVA DURUMU

Hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen bu yağış, yaklaşık 20 dakika sürdükten sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı. Bu durum, vatandaşlar arasında çeşitli rahatsızlıklara ve günlük hayatın aksamasına neden oldu.

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