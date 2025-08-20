Adıyaman’da Sağlık Toplantısı Gerçekleştirildi

TOPLANTIDA SAĞLIK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, il genelindeki tamamlanan, devam eden ve planlama aşamasındaki sağlık yatırımları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıya katılan isimler arasında Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik ve ilgili şube ile birim amirleri yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda sağlık hizmetleri, mevcut hastanelerin durumu ve sağlık altyapısının geleceğine yönelik projeler detaylı bir biçimde değerlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE YATIRIM PLANI

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman’ın sağlık alanındaki güncel durumu ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek bilgi verdi. Sunum esnasında, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini artıracak projeler ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Adıyaman genelinde şu an itibarıyla 11 hastane, bin 602 yatak kapasitesi ve 8 bin 532 sağlık çalışanı ile vatandaşlara hizmet veriliyor. Merkez 150 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi, Besni Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası ve çeşitli aile sağlık merkezlerinin inşaatı farklı ilçelerde devam ediyor. Bu projelerin çoğu önümüzdeki dönemde hizmete alınacak.

AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ İÇİN YENİ PROJELER

İl genelinde pek çok aile sağlık merkezi için proje çalışmaları tamamlandı veya ihale süreçleri başladı. Özellikle Adıyaman merkez ve çevresinde planlanan yeni sağlık merkezleriyle, yoğun nüfuslu mahallelerde hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Merkez Karapınar, Cumhuriyet, Bahçelievler, İndere ve Örenli gibi bölgeler, bu yatırımların odak noktası konumunda yer alıyor.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Osman Varol, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hem şehirleşme çalışmaları hem de sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların hızla sürdüğünü ifade etti. Vali Varol, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha fazla ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için yürütülen tüm projelerin yakından takip edildiğini kaydetti.