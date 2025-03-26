Adıyaman’da Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğunluğu

SİRA BEKLEYEN VATANDAŞLAR

Adıyaman’da Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Adıyaman Merkez Emir Sultan Camisi’nde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini izlemek için birçok kişi sıraya girdi. Kadınlar ve erkekler salavatlar ve dualar eşliğinde bu önemli ziyareti gerçekleştirmek için heyecan içinde bekledi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’i kaydetmeyi de ihmal etmedi.

DUYGUSAL ANLAR

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, “Herkesin tuttuğu oruçların Allah tarafından kabul olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı. Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da burada bir konuşma yaptı. Haliloğlu, “Bu peygamberimize olan sevginin muhabbetin, ona olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Tabi ona olan sevgi, muhabbet Allah’a olan bağlılıktır, kurana olan bağlılıktır. Özellikle Ramazan’da, özellikle Kadir Gecesi’nde camilerimizde ziyaret edilir. Buradaki ziyaretimizde bunun bir parçasıdır. Sakal-ı Şerif ziyaretinin bir benzeri de Adıyaman Emir Sultan Camimizde yapılmaktadır” diye belirtti.