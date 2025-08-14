Haberler

Adıyaman’da Sanayi Teşvik Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, ilde yatırım, üretim ve istihdam sağlayan sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bu toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni teşvik yasası hakkında katılımcılara kapsamlı bir sunum sunuldu. Yeni düzenlemelerin sanayi sektörü üzerindeki etkileri ve sağlanacak destekler ayrıntılı şekilde ele alındı.

DEPREM SONRASI İHTİYAÇLAR GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da ticari ve ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik ihtiyaçlar, talepler ve karşılaşılan sorunlar gündeme geldi. Sanayici ve iş insanlarının görüşleri alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Adıyaman’ın kalkınmasında önemli rol üstlenen sanayici ve iş insanlarına, yatırımları ve üretimleriyle hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

