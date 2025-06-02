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Adıyaman’da Sanığa 13 Yıl Hapis

SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık B.G.’ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan toplamda 13 yıl 9 ay hapis cezası ile 187 bin 500 lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk durumunun devam etmesine hükmedildi.

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