Adıyaman’da Sarı Benekli Semender Görüldü

TYPE DENEN AZ RASTLANAN BİR Tür

Adıyaman’da, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken türler arasında yer alan sarı benekli semender görüldü. Kent merkezindeki bir evin bahçesinde bu nadir canlıyı gören bazı vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydetti.

PROJENİN KAPSAMIYLA KORUMA ALTINDA

Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi’ çerçevesinde koruma altında olan türler arasında bulunuyor. Bu tür, biyoçeşitlilik açısından önemli bir yer tutuyor ve korunması gereken canlılar listesinde yer almakta.