Adıyaman’da Servis Ücretleri Belli Oldu

ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Adıyaman’da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrenci servis ücretleri açıklandı. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın ilettiği yeni tarife cetvelini değerlendirerek onayladı. Bu karara göre, mesafeye göre uygulanacak aylık servis ücretleri şu şekilde belirlendi: 0-3 kilometre için 2 bin TL, 3-5 kilometre için 2 bin 500 TL, 5-10 kilometre için 3 bin TL, 10-15 kilometre için 3 bin 250 TL, 15 kilometre üzerindeki mesafeler için 3 bin 500 TL olarak belirlendi. Ayrıca, hostelli öğrenci servisleri için her öğrenci başına bin TL ek ücret alınacağı duyuruldu. Servis ücretleri, okulun 9 ay sürmesi nedeniyle bu süre üzerinden hesaplanacak.

MALİYET ARTIŞLARI VURGULANDI

AESOB’un 1 Eylül 2025 tarihli kararında, yeni tarifenin belirlenmesinde artan maliyetlerin etkili olduğu ifade edildi. Açıklamada öne çıkan gerekçeler arasında akaryakıt fiyatları dikkat çekiyor. Mart 2024’te 42,02 TL olan motorin litre fiyatı, Ağustos 2025 itibarıyla 54,87 TL’ye yükseldi. Ayrıca, enerji maliyetlerinde de ciddi artışlar gözlemleniyor; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, sanayi abone grubunda yıl içerisinde elektrik fiyatları yüzde 12,4, doğalgaz fiyatları ise yüzde 24,5 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Haziran ayı TÜFE’si bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05, iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 43,23 oranında artış gösterdi.

KİRALARDAKİ ARTIRIMLAR ETKİLİ OLDU

Ayrıca, 1 Ağustos 2025 itibarıyla tavan zam uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, konut kiralarındaki artışların da TÜFE oranına göre belirlendiği belirtildi. Kararda, araç bakım giderleri, lastik ve yedek parça maliyetleri, sigorta, vergi gibi diğer harcamalardaki artışların da servis ücretlerine yansıdığı ifade edildi. AESOB tarafından yayımlanan resmi kararda şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt, enerji, kira, araç bakım ve diğer temel girdilerdeki artışlar dikkate alınarak yapılan inceleme ve müzakereler sonucunda, Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın sunduğu tarife talebi yönetim kurulumuzca oy birliğiyle aynen kabul edilmiştir.”