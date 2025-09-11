Adıyaman’da Silahlı Kavga, 1 Ölü

ADİYAMAN’DA SİLAHLI KAVGA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir silahlı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Korupınar Mahallesi’ndeki Uzay Çatı Pazarında meydana gelen olayda, M.B. ve M.K. arasında önce sözlü tartışma başladı. Bu tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KAĞVENİN SONUCU KABUS OLDU

Kavga sırasında M.B., yanında taşıdığı tabancayla M.K.’yi yaraladı. Yaralı M.K., olay yerine çağrılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.