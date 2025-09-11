Haberler

Adıyaman’da Silahlı Kavga, 1 Ölü

ADİYAMAN’DA SİLAHLI KAVGA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir silahlı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Korupınar Mahallesi’ndeki Uzay Çatı Pazarında meydana gelen olayda, M.B. ve M.K. arasında önce sözlü tartışma başladı. Bu tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KAĞVENİN SONUCU KABUS OLDU

Kavga sırasında M.B., yanında taşıdığı tabancayla M.K.’yi yaraladı. Yaralı M.K., olay yerine çağrılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Filistin Büyükelçisi, Bakan Bolat’a veda etti

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulunarak ilişkileri değerlendirdi.
Haberler

Terkos Barajı’nda Su Renk Değişiyor

Terkos Barajı'nda suyun bazı bölgelerinde renk değişikliği ve kıyılarda köpük oluşumu gözlemlendi. Durum, dronla havadan görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.