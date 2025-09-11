Adıyaman’da Silahlı Kavga; 1 Ölü

ADANA’NIN BESNİ İLÇESİNDE SİLAHLI KAVGA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde Besni’nin uzay çatı bölgesindeki bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli birey ile 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz arasında henüz açıklanmayan bir nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, M.B. yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ateş açılması sonucunda Korkmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mazlum Korkmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SARANMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.