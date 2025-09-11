Haberler

Adıyaman’da Silahlı Kavga; 1 Ölü

ADANA’NIN BESNİ İLÇESİNDE SİLAHLI KAVGA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde Besni’nin uzay çatı bölgesindeki bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli birey ile 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz arasında henüz açıklanmayan bir nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, M.B. yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ateş açılması sonucunda Korkmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mazlum Korkmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SARANMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
Haberler

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.