Adıyaman’da Silahlı Kavga: İki Yaralı

ADİYAMAN’DA SİLAHLI KAVGA

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında, yaralayan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Şahitepesi mevkisinde, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Habip B. yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek Murat Y. ve Seydi Ö.’yü yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli Habip B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili iç soruşturma devam ediyor.