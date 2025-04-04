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Adıyaman’Da Süne Mücadelesi Toplantısı Yapıldı

ADIYAMAN’DA SÜNE İLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 üretim yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında süne mücadelesi çalışmalarını değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi.

TOPLANTIYA KATILAN YETKİLİLER VE GÜNDEM MADDELERİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve mücadele çalışmalarında görev alacak teknik personel katıldı.

SÜNE MÜCADELESİNDE İLÇE BAZINDA PLANLAMA

Toplantıda, süne mücadelesinin hangi ilçelerde yoğunlaşacağı, eğitim ve yayım faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve ilçelerle koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı.

2025 YILI İÇİN STRATEJİ BELİRLENDİ

Yapılan istişareler sonucunda, süne zararlısına karşı etkin bir mücadele planı oluşturuldu. Bu kapsamda, tarımsal üretimin korunması ve verim kaybının önlenmesi hedefleniyor.

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